Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Beta pre 1 sat

Tri sina ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog 28. februara, prvog dana američko-izraelske ofanzive na Iran, molili su se danas pored njegovog kovčega, ali Modžtaba, sin koji ga je nasledio kao vrhovni vođa, nije se pojavio, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Državna televizija je prikazala Mostafu, Mejsama i Masuda kako odaju počast iza kovčega Alija Hamneija i kovčega još četiri člana porodice koji su poginuli u istom napadu, u velikom verskom kompleksu u Teheranu.

Modžtaba Hamnei, koji je navodno ranjen u napadu 28. februara, još se nije pojavio u javnosti, a nisu objavljene ni njegove slike. Ljudi bliski novom vođi rekli su Rojtersu da mu je lice unakaženo i da ima tešku povredu noge.

"Do poslednjeg trenutka, pre nego što je molitva počela, stalno sam govorila onima oko sebe da se nadam da će (Modžtaba Hamenei) lično biti tamo. To je bila naša jedina želja", rekla je mlada žena koju je na licu mesta intervjuisala poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Primirje je obustavilo četvoromesečni rat prema dogovoru sa Vašingtonom, za koji iranske vlasti kažu da će na kraju doneti značajne ekonomske koristi, u skladu sa onim što opisuju kao pobedu nad supersilom.

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump), koji je u subotu izjavio da su SAD uništile iransku vojsku, rekao je za novinski veb-sajt Aksios (Axios) da su mirovni pregovori obustavljeni na nedelju dana kako bi se omogućila sahrana i ostale pogrebne počasti.

Iranska vlada će održati velike pogrebne povorke tokom nedelju dana u znak sećanja na čoveka koji je bio njihov vrhovni vođa 37 godina.

(Beta, 05.07.2026)

Povezane vesti »

Libanci prijavili izraelski vazdušni napad blizu grebena Ali Taher

Libanci prijavili izraelski vazdušni napad blizu grebena Ali Taher

RTV pre 13 minuta
Nastavlja se ceremonija oproštaja od Alija Hamenija u Teheranu; Njujork tajms: Podele u iranskom vrhu

Nastavlja se ceremonija oproštaja od Alija Hamenija u Teheranu; Njujork tajms: Podele u iranskom vrhu

RTS pre 3 minuta
I pored primirja sevaju rakete! Izrael gađao područje kod podzemnog kompleksa Hezbolaha

I pored primirja sevaju rakete! Izrael gađao područje kod podzemnog kompleksa Hezbolaha

Večernje novosti pre 3 minuta
Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Serbian News Media pre 1 sat
Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Radio sto plus pre 1 sat
Teheran najavljuje nastavak pregovora sa SAD, Izrael: Spremni smo za napad ako Hezbolah prekrši primirje

Teheran najavljuje nastavak pregovora sa SAD, Izrael: Spremni smo za napad ako Hezbolah prekrši primirje

NIN pre 1 sat
Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranRojters

Svet, najnovije vesti »

Moskva tvrdi da je presrela 71 ukrajinski dron, Kijev da je uništio 112 ruskih dronova

Moskva tvrdi da je presrela 71 ukrajinski dron, Kijev da je uništio 112 ruskih dronova

Danas pre 33 minuta
Erupcija vulkana Etna na Siciliji: Privremeno obustavljen avionski saobraćaj u Kataniji

Erupcija vulkana Etna na Siciliji: Privremeno obustavljen avionski saobraćaj u Kataniji

Insajder pre 18 minuta
Kanada gradi naftovod za snabdevanje Azije i da bi manje zavisila od tržišta SAD

Kanada gradi naftovod za snabdevanje Azije i da bi manje zavisila od tržišta SAD

Nova ekonomija pre 13 minuta
Francuska: U požaru izgorelo 1.650 hektara, 700 vatrogasaca na terenu

Francuska: U požaru izgorelo 1.650 hektara, 700 vatrogasaca na terenu

RTV pre 18 minuta
Libanci prijavili izraelski vazdušni napad blizu grebena Ali Taher

Libanci prijavili izraelski vazdušni napad blizu grebena Ali Taher

RTV pre 13 minuta