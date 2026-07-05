Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Beta pre 1 sat

Tri sina ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog 28. februara, prvog dana američko-izraelske ofanzive na Iran, molili su se danas pored njegovog kovčega, ali Modžtaba, sin koji ga je nasledio kao vrhovni vođa, nije se pojavio, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Državna televizija je prikazala Mostafu, Mejsama i Masuda kako odaju počast iza kovčega Alija Hamneija i kovčega još četiri člana porodice koji su poginuli u istom napadu, u velikom verskom kompleksu u Teheranu.

Modžtaba Hamnei, koji je navodno ranjen u napadu 28. februara, još se nije pojavio u javnosti, a nisu objavljene ni njegove slike. Ljudi bliski novom vođi rekli su Rojtersu da mu je lice unakaženo i da ima tešku povredu noge.

"Do poslednjeg trenutka, pre nego što je molitva počela, stalno sam govorila onima oko sebe da se nadam da će (Modžtaba Hamenei) lično biti tamo. To je bila naša jedina želja", rekla je mlada žena koju je na licu mesta intervjuisala poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Primirje je obustavilo četvoromesečni rat prema dogovoru sa Vašingtonom, za koji iranske vlasti kažu da će na kraju doneti značajne ekonomske koristi, u skladu sa onim što opisuju kao pobedu nad supersilom.

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump), koji je u subotu izjavio da su SAD uništile iransku vojsku, rekao je za novinski veb-sajt Aksios (Axios) da su mirovni pregovori obustavljeni na nedelju dana kako bi se omogućila sahrana i ostale pogrebne počasti.

Iranska vlada će održati velike pogrebne povorke tokom nedelju dana u znak sećanja na čoveka koji je bio njihov vrhovni vođa 37 godina.

(Beta, 05.07.2026)