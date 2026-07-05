​Malo sreće, malo umeća

Srpski as bolji od Francuza Artura Rinderkneša posle tri sata i 15 minuta – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). – U sledećoj rundi čeka ga Safijulin, kvalifikant iz Rusije

Ako neko zna kako se igra u presudnim trenucima na zelenom tepihu u Londonu, onda je to Novak Đoković. Mnogi su protiv njega pokušali da igraju tenis života, ali nije bilo rezultata. Đoković je svaki put igrao najbolje kad je bilo najpotrebnije. Takav rasplet dogodio se i u trećem kolu protiv Artura Rinderkneša, koji je prvi put izašao na megdan srpskom asu. Najboljem teniseru svih vremena bilo je potrebno tri sata i 15 minuta za plasman u četvrto kolo Vimbldona –