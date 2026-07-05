Pretežno sunčano, najviša temperatura do 30 stepeni

RTS pre 29 minuta
Pretežno sunčano, najviša temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne je, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša.

Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. I u Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će najniža temperatura u glavnom gradu biti oko 17, a najviša oko 28 stepeni. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Prema izgledima vremena do nedelje, 12. jula, očekuje se promenljivo vreme, uz smenu sunčanih
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