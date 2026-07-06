Noskova izbacila Kiz i prvi put stigla do četvrtfinala Vimbldona

Linda Noskova plasirala se u prvo četvrtfinale Vimbldona u karijeri, pošto je u osmini finala savladala Medison Kiz rezultatom 6:4, 7:6(2).

Čehinja je odigrala izuzetno zreo meč protiv iskusnije Amerikanke i pokazala zašto je na travu Ol Ingland kluba stigla u sjajnoj formi, posle titule u Berlinu. Prvi set delovao je kao da ide ka taj-brejku, jer Kiz dugo nije dozvoljavala Noskovoj ni najmanju šansu na servisu. Ipak, 21-godišnja Čehinja iskoristila je prvu pravu priliku, napravila brejk u završnici i osvojila set sa 6:4. Momentum je odmah prenela i na drugi set, brzo povela 3:0 i činilo se da je posao