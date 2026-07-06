Nejmar objavio povlačenje

Sport klub pre 9 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
Nejmar objavio povlačenje

Nije mnogo prošlo od bolne eliminacije Brazila sa Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, a jedna od glavnih zvezda Nejmar objavio je povlačenje iz reprezentativnog fudbala.

Sve o Mundijalu je ovde: Žreb, raspored, rezultati i statistika Fudbaler Santosa na zahtev javnosti pozvan je i poveden na Svetsko prvenstvo. Ušao je u igru na samo dve utakmice, protiv Škotske i Norveške i oprašta se golom protiv Norveške. Nejmar je za seniorsku reprezentaciju Brazila debitovao 2010. Prvo Svetsko prvenstvo igrao je na domaćem terenu. Predvodio je Selesao sa šest golova, bio drugi strelac šampionata, ali ekipa je zaustavljena u polufinalu. A onda,
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