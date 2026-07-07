Počinje samit NATO-a

B92 pre 2 sata
Počinje samit NATO-a

U Ankari će danas i sutra biti održan samit NATO, na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice Alijanse, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa.

Očekuje se da će fokus sastanka biti na tome kako da se postigne napredak po pitanju izdvajanja za odbranu Alijanse, s obzirom na učestale pritiske američkog predsednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu, kao i na jačanju odbrambene industrijske proizvodnje, javlja Rojters. Česte kritike Trampa na račun NATO, uz najavljeno povlačenje trupa iz Evrope i šestomesečnu reviziju američkog vojnog prisustva na kontinentu, doprinele su neizvesnosti unutar Alijanse,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Počinje dvodnevni samit NATO u Ankari: Tramp poručio-„dolazim samo radi Erdogana“ (VIDEO)

Počinje dvodnevni samit NATO u Ankari: Tramp poručio-„dolazim samo radi Erdogana“ (VIDEO)

Danas pre 0 minuta
Euronews Srbija u Ankari: NATO samit kao prekretnica, na ulicama "opsadno stanje"

Euronews Srbija u Ankari: NATO samit kao prekretnica, na ulicama "opsadno stanje"

Euronews pre 1 sat
U Ankari počinje samit NATO: U fokusu izdvajanja za odbranu, Ukrajina i Bliski istok

U Ankari počinje samit NATO: U fokusu izdvajanja za odbranu, Ukrajina i Bliski istok

Insajder pre 3 sata
Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

Serbian News Media pre 2 sata
Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

N1 Info pre 2 sata
Danas počinje NATO samit u Ankari: Lideri raspravljaju o Ukrajini i vojnoj potrošnji

Danas počinje NATO samit u Ankari: Lideri raspravljaju o Ukrajini i vojnoj potrošnji

NIN pre 2 sata
Samit NATO-a u Ankari – na stolu vojna industrija i finansiranje evropske bezbednosti

Samit NATO-a u Ankari – na stolu vojna industrija i finansiranje evropske bezbednosti

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATORojtersDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Počela trka sa bikovima u Pamploni, četiri osobe lakše povređene

Počela trka sa bikovima u Pamploni, četiri osobe lakše povređene

RTV pre 0 minuta
Počinje dvodnevni samit NATO u Ankari: Tramp poručio-„dolazim samo radi Erdogana“ (VIDEO)

Počinje dvodnevni samit NATO u Ankari: Tramp poručio-„dolazim samo radi Erdogana“ (VIDEO)

Danas pre 0 minuta
Osamnaest osoba povređeno u ekspozijama u Damasku, Makronova poseta se nastavlja po planu

Osamnaest osoba povređeno u ekspozijama u Damasku, Makronova poseta se nastavlja po planu

N1 Info pre 0 minuta
Kod Kijeva pronađeno telo žene osumnjičene za pokušaj ubistva ukrajinskog tajkuna u Monaku

Kod Kijeva pronađeno telo žene osumnjičene za pokušaj ubistva ukrajinskog tajkuna u Monaku

N1 Info pre 0 minuta
Udovica Čarlija Kirka oči u oči sa ubicom: Počelo preliminarno saslušanje Tajlera Robinsona, ključni svedok će biti njegov…

Udovica Čarlija Kirka oči u oči sa ubicom: Počelo preliminarno saslušanje Tajlera Robinsona, ključni svedok će biti njegov bivši cimer

Blic pre 0 minuta