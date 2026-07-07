Počinje samit NATO-a

U Ankari će danas i sutra biti održan samit NATO, na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice Alijanse, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa.

Očekuje se da će fokus sastanka biti na tome kako da se postigne napredak po pitanju izdvajanja za odbranu Alijanse, s obzirom na učestale pritiske američkog predsednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu, kao i na jačanju odbrambene industrijske proizvodnje, javlja Rojters. Česte kritike Trampa na račun NATO, uz najavljeno povlačenje trupa iz Evrope i šestomesečnu reviziju američkog vojnog prisustva na kontinentu, doprinele su neizvesnosti unutar Alijanse,