Tramp: Ukinućemo sankcije Turskoj

Američki predsednik Donald Tramp je danas saopštio da će Vašington ukinuti sankcije uvedene Turskoj 2020. godine, pošto je Ankara 2019. kupila ruske rakete S-400.

Tramp je izrazio spremnost da Turskoj proda lovačke avione F-35, javlja Rojters. "Ukinućemo sankcije", rekao je Tramp novinarima u Ankari, pred sastanak sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom. Govoreći o mogućnosti prodaje lovaca F-35, Tramp je izjavio: Turska je, na mnogo načina lojalnija od drugih zemalja za koje bi mislili da su lojalne. To je sjajan avion, najbolji. Prema američkom zakonu, Turska ne može posedovati rakete S-400 ukoliko želi lovce