Predsednik Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Sastanak Vučića i Urkiza održava se u Palati Srbija. Urkiza se u ponedeljak sastao sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. On je, posle sastanka sa Dačićem, rekao da je Srbija dragocen partner Interpola i da je prethodnih godina pokazala posvećenost međunarodnoj policijskoj saradnji kroz aktivno operativno učešće i razmenu ključnih informacija.