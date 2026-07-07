Predsednik Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola

RTK pre 1 sat
Predsednik Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Sastanak Vučića i Urkiza održava se u Palati Srbija. Urkiza se u ponedeljak sastao sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. On je, posle sastanka sa Dačićem, rekao da je Srbija dragocen partner Interpola i da je prethodnih godina pokazala posvećenost međunarodnoj policijskoj saradnji kroz aktivno operativno učešće i razmenu ključnih informacija.
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