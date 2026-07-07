Oblačno sa sunčanim intervalima u Vojvodini, do 32 stepena

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug, RTV
Oblačno sa sunčanim intervalima u Vojvodini, do 32 stepena

NOVI SAD - U Novom Sadu i širom Vojvodine promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena.

U Srbiji će danas, biti malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, dok se lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Za Vojvodinu i Novi Sad prognozira se stabilnije vreme bez najave padavina, uz smenu oblaka i sunčanih intervala tokom dana. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana skretati na
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Red sunca, red oblaka: Mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura do 32 stepena

Red sunca, red oblaka: Mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura do 32 stepena

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Stiže kratkotrajno osveženje sa pljuskovima: RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka narednih dana

Stiže kratkotrajno osveženje sa pljuskovima: RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka narednih dana

Mondo pre 15 minuta
Smena sunca i oblaka, pljuskovi s grmljavinom u južnim krajevima

Smena sunca i oblaka, pljuskovi s grmljavinom u južnim krajevima

RTS pre 1 sat
Red sunca, red oblaka, pa red kiše: Temperatura do 32 stepena

Red sunca, red oblaka, pa red kiše: Temperatura do 32 stepena

Telegraf pre 2 sata
Oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom do 32 stepena

Oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom do 32 stepena

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Počinje dvodnevni samit NATO u Ankari, u fokusu veća izdvajanja za odbranu

Počinje dvodnevni samit NATO u Ankari, u fokusu veća izdvajanja za odbranu

RTV pre 26 minuta
Dizel u Severnoj Makedoniji poskupeo o za dva i po denara, a benzini za denar

Dizel u Severnoj Makedoniji poskupeo o za dva i po denara, a benzini za denar

Beta pre 21 minuta
Dizel u Severnoj Makedoniji poskupeo o za dva i po denara, a benzini za denar

Dizel u Severnoj Makedoniji poskupeo o za dva i po denara, a benzini za denar

Serbian News Media pre 21 minuta
Dizel u Severnoj Makedoniji poskupeo o za dva i po denara, a benzini za denar

Dizel u Severnoj Makedoniji poskupeo o za dva i po denara, a benzini za denar

Pravo u centar pre 20 minuta
Na Ivanjdan priroda ima posebnu moć: Dan kada se pletu venčići i beru lekovite trave

Na Ivanjdan priroda ima posebnu moć: Dan kada se pletu venčići i beru lekovite trave

Danas pre 26 minuta