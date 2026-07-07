Oblačno sa sunčanim intervalima u Vojvodini, do 32 stepena

NOVI SAD - U Novom Sadu i širom Vojvodine promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena.

U Srbiji će danas, biti malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, dok se lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Za Vojvodinu i Novi Sad prognozira se stabilnije vreme bez najave padavina, uz smenu oblaka i sunčanih intervala tokom dana. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana skretati na