Marin le Pen: Biću kandidat na predsedničkim izborima

Marin le Pen: Biću kandidat na predsedničkim izborima
Sputnik pre 12 minuta
Lider francuske desnice Marin le Pen potvrdila je svoju nameru da se kandiduje na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine.
"Da, već večeras sam kandidat za predsedničke izbore", potvrdila je ona za francuske medije. Ona je najavila da će uložiti žalbu Kasacionom sudu na presudu Apelacionog suda u Parizu. Apelacioni sud u Parizu današnjom presudom smanjio je kaznu Le Penovoj za proneveru sredstava Evropskog parlamenta. Njena zabrana učešća na izborima smanjena je sa pet godina na 45 meseci, od kojih je 30 uslovno, što joj je omogućilo da se kandiduje na izborima. Ona je takođe