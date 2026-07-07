Marin le Pen: Biću kandidat na predsedničkim izborima

Sputnik pre 12 minuta
Marin le Pen: Biću kandidat na predsedničkim izborima

Lider francuske desnice Marin le Pen potvrdila je svoju nameru da se kandiduje na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine.

"Da, već večeras sam kandidat za predsedničke izbore", potvrdila je ona za francuske medije. Ona je najavila da će uložiti žalbu Kasacionom sudu na presudu Apelacionog suda u Parizu. Apelacioni sud u Parizu današnjom presudom smanjio je kaznu Le Penovoj za proneveru sredstava Evropskog parlamenta. Njena zabrana učešća na izborima smanjena je sa pet godina na 45 meseci, od kojih je 30 uslovno, što joj je omogućilo da se kandiduje na izborima. Ona je takođe
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Pala konačna odluka: Marin Le Pen potvrdila: "Kandidovaću se na predsedničkim izborima 2027. godine"

Pala konačna odluka: Marin Le Pen potvrdila: "Kandidovaću se na predsedničkim izborima 2027. godine"

Kurir pre 3 minuta
Marin Le Pen ne odustaje od predsedničkih izbora u Francuskoj: Iako je osuđena, sve zavisi od jednog

Marin Le Pen ne odustaje od predsedničkih izbora u Francuskoj: Iako je osuđena, sve zavisi od jednog

Mondo pre 7 minuta
Le Pen osuđena za proneveru, nosiće nanogicu i moći će da se kandiduje za predsednicu Francuske

Le Pen osuđena za proneveru, nosiće nanogicu i moći će da se kandiduje za predsednicu Francuske

Beta pre 58 minuta
Le Pen osuđena za proneveru, nosiće nanogicu i moći će da se kandiduje za predsednicu Francuske

Le Pen osuđena za proneveru, nosiće nanogicu i moći će da se kandiduje za predsednicu Francuske

Serbian News Media pre 57 minuta
Marin Le Pen potvrdila kandidaturu za predsedničke izbore 2027. godine

Marin Le Pen potvrdila kandidaturu za predsedničke izbore 2027. godine

RTV pre 28 minuta
Šta presuda Marin Le Pen znači za francuske predsedničke izbore: "Ona bi mogla da se kandiduje i vodi kampanju"

Šta presuda Marin Le Pen znači za francuske predsedničke izbore: "Ona bi mogla da se kandiduje i vodi kampanju"

Euronews pre 53 minuta
Pala konačna odluka: Marin Le Pen potvrdila nakon što je pobedila sistem: "Kandidovaću se na predsedničkim izborima 2027…

Pala konačna odluka: Marin Le Pen potvrdila nakon što je pobedila sistem: "Kandidovaću se na predsedničkim izborima 2027. godine"

Blic pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Le PenPredsednički izboriIzboriParizFrancuskasvetMarin Le Pen

Politika, najnovije vesti »

Evroposlanici: U EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i za Vučićev autokratski režim

Evroposlanici: U EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i za Vučićev autokratski režim

Danas pre 3 minuta
Kos: Komisija obnovila svoje preporuke Savetu da se otvori Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom

Kos: Komisija obnovila svoje preporuke Savetu da se otvori Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom

Danas pre 33 minuta
Picula protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom: „Ne treba nagraditi nazadovanje demokratije“

Picula protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom: „Ne treba nagraditi nazadovanje demokratije“

Danas pre 58 minuta
Socijalisti i demokrate Evropskog parlamenta pozvali EU da ne otvara novo poglavlje sa Srbijom

Socijalisti i demokrate Evropskog parlamenta pozvali EU da ne otvara novo poglavlje sa Srbijom

Danas pre 1 sat
Vrhovni sud Kosova odbio žalbe, sutra potvrđivanje rezultata izbora

Vrhovni sud Kosova odbio žalbe, sutra potvrđivanje rezultata izbora

Danas pre 48 minuta