Potvrđena presuda Marin Le Pen

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Potvrđena presuda Marin Le Pen

Liderka "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen osuđena je danas na 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno.

Ona je osuđena i na tri godine zatvora, od kojih dve uslovno, i novčanu kaznu od 100.000 evra, preneli su francuski mediji. Ona je osuđena zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta. Na prvom suđenju prošle godine, Le Penova јe, zaјedno sa 24 bivša evropska poslanika, asistenta i računovođa, kao i samom antiimigracionom strankom, proglašena krivom za upravljanje sistemom od 2004. do 2016. godine za korišćenje sredstava Evropskog parlamenta za zapošljavanje
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Presuda u slučaju Le Pen: Francuska desnica pruža ruku Mercu

Presuda u slučaju Le Pen: Francuska desnica pruža ruku Mercu

Dojče vele pre 24 sata
Marin Le Pen potvrdila kandidaturu za predsedničke izbore

Marin Le Pen potvrdila kandidaturu za predsedničke izbore

RTS pre 1 sat
Marin Le Pen ne odustaje od predsedničkih izbora u Francuskoj: sve zavisi od jednog nakon osuđujuće presude

Marin Le Pen ne odustaje od predsedničkih izbora u Francuskoj: sve zavisi od jednog nakon osuđujuće presude

Mondo pre 2 sata
Le Pen se kandiduju za predsednicu Francuske uprkos osudi

Le Pen se kandiduju za predsednicu Francuske uprkos osudi

Bloomberg Adria pre 2 sata
Marin le Pen: Biću kandidat na predsedničkim izborima

Marin le Pen: Biću kandidat na predsedničkim izborima

Sputnik pre 3 sata
Pala konačna odluka: Marin Le Pen potvrdila nakon što je pobedila sistem: "Biću kandidat na predsedničkim izborima 2027…

Pala konačna odluka: Marin Le Pen potvrdila nakon što je pobedila sistem: "Biću kandidat na predsedničkim izborima 2027. godine"

Blic pre 2 sata
Pala konačna odluka: Marin Le Pen potvrdila: "Kandidovaću se na predsedničkim izborima 2027. godine"

Pala konačna odluka: Marin Le Pen potvrdila: "Kandidovaću se na predsedničkim izborima 2027. godine"

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Le PenFrancuskaMarin Le Pen

Politika, najnovije vesti »

Kosovski ombudsman pokrenuo istragu zbog navoda o zlostavljanju Srba uhapšenih na Gazimestanu

Kosovski ombudsman pokrenuo istragu zbog navoda o zlostavljanju Srba uhapšenih na Gazimestanu

Danas pre 3 sata
Evroposlanici: U EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i za Vučićev autokratski režim

Evroposlanici: U EU ima mesta za građane Srbije, ali ne i za Vučićev autokratski režim

Danas pre 3 sata
Kos: Komisija obnovila svoje preporuke Savetu da se otvori Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom

Kos: Komisija obnovila svoje preporuke Savetu da se otvori Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom

Danas pre 3 sata
Vrhovni sud Kosova odbio žalbe, sutra potvrđivanje rezultata izbora

Vrhovni sud Kosova odbio žalbe, sutra potvrđivanje rezultata izbora

Danas pre 3 sata
Picula protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom: „Ne treba nagraditi nazadovanje demokratije“

Picula protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom: „Ne treba nagraditi nazadovanje demokratije“

Danas pre 4 sati