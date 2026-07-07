Potvrđena presuda Marin Le Pen

Liderka "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen osuđena je danas na 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno.

Ona je osuđena i na tri godine zatvora, od kojih dve uslovno, i novčanu kaznu od 100.000 evra, preneli su francuski mediji. Ona je osuđena zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta. Na prvom suđenju prošle godine, Le Penova јe, zaјedno sa 24 bivša evropska poslanika, asistenta i računovođa, kao i samom antiimigracionom strankom, proglašena krivom za upravljanje sistemom od 2004. do 2016. godine za korišćenje sredstava Evropskog parlamenta za zapošljavanje