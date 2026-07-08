Devojčicu udario auto dok je vozila bicikl, prebačena u Klinički centar u Nišu

Nova pre 1 sat
Devojčicu udario auto dok je vozila bicikl, prebačena u Klinički centar u Nišu

Jedanaestogodišnja devojčica koja je vozila bicikl povređena je danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na raskrsnici Bulevara Zorana Đinđića i Pasterove ulice u Nišu.

Na mestu nezgode odmah je izašla ekipa Hitne pomoći koja je detetu ukazala prvu pomoć, nakon čega je u Kliničkom centru konstatovano da nema preloma, pa je nakon pregleda puštena na kućno lečenje, prenose Južne vesti. Iz policije kažu da je u udesu učestvovao i automobil marke "tojota", da su sproveli uviđaj i o nezgodi obavestili i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Povređena devojčica u saobraćajnoj nezgodi u Nišu

Povređena devojčica u saobraćajnoj nezgodi u Nišu

N1 Info pre 1 sat
Kod Titela pronađeno telo muškarca, ranije prijavljenog kao nestalo lice

Kod Titela pronađeno telo muškarca, ranije prijavljenog kao nestalo lice

Radio 021 pre 1 sat
Telo muškarca sa povredama pronađeno u automobilu kod Titela

Telo muškarca sa povredama pronađeno u automobilu kod Titela

Moj Novi Sad pre 48 minuta
Drama u Nišu: Devojčicu (11) udario automobil dok je vozila bicikl, hitno prevezena u bolnicu

Drama u Nišu: Devojčicu (11) udario automobil dok je vozila bicikl, hitno prevezena u bolnicu

Mondo pre 1 sat
Automobil udario devojčicu (11) na biciklu. ”Tojota” pokupila maloletnicu, odmah je zbrinuta.

Automobil udario devojčicu (11) na biciklu. ”Tojota” pokupila maloletnicu, odmah je zbrinuta.

Dnevnik pre 2 sata
Jedanaestogodišnja devojčica povređena u sudaru automobila i bicikla

Jedanaestogodišnja devojčica povređena u sudaru automobila i bicikla

Rešetka pre 2 sata
Devojčica (11) povređena u sudaru automobila i bicikla u Nišu

Devojčica (11) povređena u sudaru automobila i bicikla u Nišu

Newsmax Balkans pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zoran ĐinđićNišTojotaToyotaTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Vlast stvorila ambijent za napade na novinare i advokate: Policija sve manje istražuje ove slučajeve

Vlast stvorila ambijent za napade na novinare i advokate: Policija sve manje istražuje ove slučajeve

Danas pre 43 minuta
Građani Zrenjanina protestovali zbog odluke da kustos Dejan Vorgić ostane bez posla

Građani Zrenjanina protestovali zbog odluke da kustos Dejan Vorgić ostane bez posla

Danas pre 3 minuta
Ako imate problem sa zatvorom, stručnjaci preporučuju da pred spavanje popijete ovaj napitak

Ako imate problem sa zatvorom, stručnjaci preporučuju da pred spavanje popijete ovaj napitak

Danas pre 1 sat
Gospodar rupa

Gospodar rupa

Danas pre 2 sata
N1: Redakcija dobila nove pretnje i uvrede, obavešteno tužilaštvo

N1: Redakcija dobila nove pretnje i uvrede, obavešteno tužilaštvo

Danas pre 1 sat