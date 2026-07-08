"Nova" piše: U ŠKRIPCU - EU ne veruje Vučićevim obmanama

U novinama "Nova", u četvrtak, pročitajte: Osam zemalja se protivi da Srbija otvori klaster 3; EU ne veruje Vučićevim obmanama; Da li je konkurisanje Nenada Stefanovića za mesto u Vrhovnom tužilaštvu, početak plana da otme funkciju Zagorki Dolovac; Beograd uvodi naplatu grejanja po potrošnji

Osam zemalja se protivi da Srbija otvori Klastera 3 u procesu evropskih intergracija verzal: U ŠKRIPCU - EU ne veruje Vučićevim obmanama Među onima koji su protiv toga se Beogradu odobri novi korak u evropskim integracijama su Holandija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Švedska, kao i tri baltičke zemlje – Estonija, Litvanija i Letonija, javlja Savremena politika. Šta se krije iza konkurisanja glavnog tužioca beogradskog VJT za mesto u Vrhovnom tužilaštvu: Nenad