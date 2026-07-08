Iran zatvara Ormuski moreuz u slučaju novih napada SAD?

TEHERAN - Teheran će zatvoriti Ormuski moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države izvedu nove napade na Iran, izjavio je iranski bezbednosni izvor za Pres TV.

"Nova strategija Irana je sledeća: nakon svakog napada, Ormuski moreuz će biti u potpunosti zatvoren", izjavio je neimenovani izvor, prenosi Skaj njuz. Uz to, izvor je zapretio da će Iran izvesti napade na "najmanje dvostruko veći broj ciljeva od onih koji su pogođeni". "Na svaku pretnju biće odgovoreno snažno, Iran ne pravi razliku između SAD i regionalnih partnera", istakao je izvor. Nova pretnja usledila je nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da