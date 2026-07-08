Iran zatvara Ormuski moreuz u slučaju novih napada SAD?

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Iran zatvara Ormuski moreuz u slučaju novih napada SAD?

TEHERAN - Teheran će zatvoriti Ormuski moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države izvedu nove napade na Iran, izjavio je iranski bezbednosni izvor za Pres TV.

"Nova strategija Irana je sledeća: nakon svakog napada, Ormuski moreuz će biti u potpunosti zatvoren", izjavio je neimenovani izvor, prenosi Skaj njuz. Uz to, izvor je zapretio da će Iran izvesti napade na "najmanje dvostruko veći broj ciljeva od onih koji su pogođeni". "Na svaku pretnju biće odgovoreno snažno, Iran ne pravi razliku između SAD i regionalnih partnera", istakao je izvor. Nova pretnja usledila je nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Amerika silovito udarila na Iran, stigla žestoka osveta

Amerika silovito udarila na Iran, stigla žestoka osveta

SEEbiz pre 2 sata
Skočila cena nafte posle izjave Trampa da prekida primirje sa Iranom

Skočila cena nafte posle izjave Trampa da prekida primirje sa Iranom

Forbes pre 5 sati
Trampu "gubljene vremena pregovaranje sa lažovima", odmah skočile cene nafte! Energetska tržišta reagovala na objavu da je…

Trampu "gubljene vremena pregovaranje sa lažovima", odmah skočile cene nafte! Energetska tržišta reagovala na objavu da je prekid vatre SAD i Irana gotov

Kurir pre 5 sati
Jedna Trampova rečenica napravila je haos: Cene nafte u porastu, a berze u padu nakon izjave o kraju primirja sa Iranom

Jedna Trampova rečenica napravila je haos: Cene nafte u porastu, a berze u padu nakon izjave o kraju primirja sa Iranom

Kurir pre 6 sati
Cene nafte skočile posle Trampove izjave o kraju prekida vatre sa Iranom

Cene nafte skočile posle Trampove izjave o kraju prekida vatre sa Iranom

Serbian News Media pre 6 sati
Cene nafte skočile nakon Trampove izjave o kraju prekida vatre sa Iranom

Cene nafte skočile nakon Trampove izjave o kraju prekida vatre sa Iranom

N1 Info pre 6 sati
Cene nafte skočile nakon Trampove izjave o kraju prekida vatre s Iranom

Cene nafte skočile nakon Trampove izjave o kraju prekida vatre s Iranom

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Sud u Francuskoj najavio kada će odlučiti o žalbi Marin Le Pen

Sud u Francuskoj najavio kada će odlučiti o žalbi Marin Le Pen

Danas pre 26 minuta
„Rusija bi mogla ostati bez hleba“: Ruska novinarka o nestašici goriva i uticaju na cene

„Rusija bi mogla ostati bez hleba“: Ruska novinarka o nestašici goriva i uticaju na cene

Danas pre 1 sat
Tramp najavljuje nove napade na Iran za večeras pošto je rekao da je s prekidom vatre gotovo

Tramp najavljuje nove napade na Iran za večeras pošto je rekao da je s prekidom vatre gotovo

Danas pre 1 sat
Evropski parlament i Evropska komisija kao da ne govore o istoj državi: Dva pogleda na Srbiju

Evropski parlament i Evropska komisija kao da ne govore o istoj državi: Dva pogleda na Srbiju

N1 Info pre 6 minuta
Pajić (PSG) o rezoluciji Evropskog parlamenta: Protiv vlasti Srbije, a ne njenih građana

Pajić (PSG) o rezoluciji Evropskog parlamenta: Protiv vlasti Srbije, a ne njenih građana

Beta pre 6 minuta