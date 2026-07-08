Tramp: Primirje je završeno

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Tramp: Primirje je završeno

Novinari u Ankari pitali su američkog predsednika Donalda Trampa da prokomentariše sinoćne uzajamne napade SAD i Irana.

Na pitanjen da li јe američki sporazum o prekidu vatre sa Iranom završen, Tramp je odgovorio: "To јe veoma zanimljivo pitanje. Za mene, mislim da јe gotovo. Ne želim više da se bavim njima. Što se mene tiče, gotovo јe. Razgovaraću sa našim pregovaračima, oni žele da pregovaraјu. Što se mene tiče, to јe samo gubljenje vremena baviti se njima", rekao je Tramp. On je zatim opisao kako su tekli napadi. "Američka voјska јe sinoć napala veoma snažno", rekao јe on tokom
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