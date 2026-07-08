Oblačno i sa pljuskovima, temperature do 32 stepena

NOVI SAD - U Srbiji se u sredu, 8. jula očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, a od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče je moguće postepeno razvedravanje sa severa zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena. U Novom Sadu se očekuje prolazno naoblačenje povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni. U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj