Vremeplov: Preminula Donka Špiček

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Preminula Donka Špiček

NOVI SAD - Na današnji dan 2016 - Preminula je Donka Špiček, novinar i dugogodišnja urednica u TV Beograd. Idejni je tvorac manifestacije "Radost Evrope". Bila je urednica redakcije za decu i mlade u Televiziji Beograd u vreme kada se u njenoj produkciji snimljene serije "Laku noć deco", "Sivi dom", "Zaboravljeni" i operativni direktor Pozorišta "Boško Buha".

Danas je četvrtak, 9. jul, 190. dan 2026. Do kraja godine ima 175 dana. 1441 - Umro je flamanski slikar Jan van Ajk, jedan od najvećih evropskih slikara 15. veka, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u severnoj Evropi, tvorac flamanske slikarske škole. Među prvima je počeo da slika uljanim bojama i spajao je gotičko nasleđe i duh renesanse, uz vrhunsko majstorstvo u slikanju detalja. Proslavio se oslikavanjem oltara u katedrali u Ganu i izradio je niz
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 9. jul

Na današnji dan, 9. jul

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteSlikarstvoNovi SadGana

Društvo, najnovije vesti »

Uglavnom sunčano i toplo, do 30 stepeni

Uglavnom sunčano i toplo, do 30 stepeni

RTV pre 35 minuta
Lana Bastašić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Lana Bastašić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 55 minuta
Vunderkind iz Žitkovca Matija je dogurao do čak 6 državnih takmičenja, sa 3 se vratio sa medaljama! Otkriva kako do uspeha i…

Vunderkind iz Žitkovca Matija je dogurao do čak 6 državnih takmičenja, sa 3 se vratio sa medaljama! Otkriva kako do uspeha i poručuje: "Znanje vredi samo ako se deli"

Blic pre 55 minuta
"EU nespremna, ali ne odustaje" EES zakomplikovao putovanja, a još jedno novo pravilo tek treba da stupi na snagu i moraće da…

"EU nespremna, ali ne odustaje" EES zakomplikovao putovanja, a još jedno novo pravilo tek treba da stupi na snagu i moraće da se plati

Blic pre 30 minuta
Evropa i Kina na pragu teškog trgovinskog rata: Tehnologija koja se koristi i na Balkanu, pod lupom Brisela

Evropa i Kina na pragu teškog trgovinskog rata: Tehnologija koja se koristi i na Balkanu, pod lupom Brisela

Blic pre 15 minuta