Vremeplov: Preminula Donka Špiček

NOVI SAD - Na današnji dan 2016 - Preminula je Donka Špiček, novinar i dugogodišnja urednica u TV Beograd. Idejni je tvorac manifestacije "Radost Evrope". Bila je urednica redakcije za decu i mlade u Televiziji Beograd u vreme kada se u njenoj produkciji snimljene serije "Laku noć deco", "Sivi dom", "Zaboravljeni" i operativni direktor Pozorišta "Boško Buha".

Danas je četvrtak, 9. jul, 190. dan 2026. Do kraja godine ima 175 dana. 1441 - Umro je flamanski slikar Jan van Ajk, jedan od najvećih evropskih slikara 15. veka, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u severnoj Evropi, tvorac flamanske slikarske škole. Među prvima je počeo da slika uljanim bojama i spajao je gotičko nasleđe i duh renesanse, uz vrhunsko majstorstvo u slikanju detalja. Proslavio se oslikavanjem oltara u katedrali u Ganu i izradio je niz