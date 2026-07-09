Na današnji dan, 9. jul

Danas je četvrtak, 9. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1441 - Umro je flamanski slikar Jan van Ajk, jedan od najvećih evropskih slikara 15. veka, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u severnoj Evropi, tvorac flamanske slikarske škole. Među prvima je počeo da slika uljanim bojama i spajao je gotičko nasleđe i duh renesanse, uz vrhunsko majstorstvo u slikanju detalja. Proslavio se oslikavanjem oltara u katedrali u Ganu i izradio je niz izuzetnih portreta, iskazavši retko umeće. 1519 - Španski osvajač Ernan