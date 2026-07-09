Referentna kamatne stopa u Srbiji ostaje 5,75 odsto

Serbian News Media pre 2 sata
Referentna kamatne stopa u Srbiji ostaje 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je u četvrtak da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne od 4,5 odsto i kreditne olakšice od sedam odsto.

Prilikom donošenja ove odluke Izvršni odbor NBS je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. Međugodišnja inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja, tri plus/minus 1,5 odsto, s tim da je, u skladu s očekivanjima Izvršnog odbora NBS, u maju iznosila 3,5 odsto, u najvećoj meri zbog rasta svetskih cena nafte i po tom osnovu viših cena naftnih
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