AMSS upozorio vozače pred vikend: Očekuje se pojačan saobraćaj

Pressek pre 7 sati  |  tanjug, foto:M.O.
AMSS upozorio vozače pred vikend: Očekuje se pojačan saobraćaj

Predstojeći vikend u jeku turističke sezone doneće osetno pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u Srbiji, upozorio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), uz apel vozačima da na put krenu odmorni i oprezni.

Vremenski uslovi biće povoljni za vožnju, uz temperaturu koja će u najtoplijem delu dana dostići oko 30 stepeni. Ipak, iz AMSS-a podsećaju da upravo tokom dugih letnjih putovanja umor predstavlja jedan od najvećih rizika za bezbednost u saobraćaju. - Duga letnja putovanja uvek su zahtevna. Umor je na dužim relacijama neizbežan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procenu situacije i usporava reakcije vozača, upozoravaju iz AMSS-a. Vozačima se savetuje da za
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