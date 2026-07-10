Danas promenljivo oblačno, temperatura do 30 stepeni

RINA pre 2 sata
Danas promenljivo oblačno, temperatura do 30 stepeni

SRBIJA - U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme, prenosi Tanjug pozivajući se na Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Novom Sadu će pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni. Za vikend se očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. U subotu posle podne i uveče ponegde je moguća slaba kiša. U nedelju će na severu biti suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje
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