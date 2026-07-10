Vremenska prognoza za vikend

Zoom UE pre 1 sat
Vremenska prognoza za vikend

U subotu pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 29 do 33 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 80%.

Nedelja: Promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, a posle u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%. RHMZ
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 10. do 12. jula)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 10. do 12. jula)

Pressek pre 1 sat
Danas sunčano i toplije nego juče

Danas sunčano i toplije nego juče

Šabačke novosti pre 39 minuta
Vremenska prognoza: Posle sunčanog petka za vikend ponegde kiša

Vremenska prognoza: Posle sunčanog petka za vikend ponegde kiša

Danas pre 39 minuta
U subotu do 33 stepena

U subotu do 33 stepena

Radio 021 pre 59 minuta
Nevreme preti Srbiji! Očekuju se gromovi i jaki pljuskovi, moguć i grad: Evo kada stiže pogoršanje vremena

Nevreme preti Srbiji! Očekuju se gromovi i jaki pljuskovi, moguć i grad: Evo kada stiže pogoršanje vremena

Telegraf pre 2 sata
Objavljena detaljna prognoza za jul i avgust: Mnogi će se razočarati, leto neće biti onakvo kakvom su se nadali – pogledajte…

Objavljena detaljna prognoza za jul i avgust: Mnogi će se razočarati, leto neće biti onakvo kakvom su se nadali – pogledajte temperature

Nova pre 2 sata
Vremenska prognoza: Danas sunčano sa temperaturom do 30 stepeni

Vremenska prognoza: Danas sunčano sa temperaturom do 30 stepeni

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

RZS: Više od 134,5 hiljada osoba promenilo prebivalište u Srbiji tokom prošle godine

RZS: Više od 134,5 hiljada osoba promenilo prebivalište u Srbiji tokom prošle godine

N1 Info pre 24 minuta
Gnojni čir u policiji

Gnojni čir u policiji

Danas pre 9 minuta
Ko je Endi Barnam, budući britanski premijer

Ko je Endi Barnam, budući britanski premijer

BBC News pre 24 minuta
Macut obišao Institut Dedinje, uručena mu Povelja za doprinos radu tog instituta

Macut obišao Institut Dedinje, uručena mu Povelja za doprinos radu tog instituta

Danas pre 14 minuta
Čedica Džunić, samostalni odbornik: Razgovaramo sa potencijalnim koalicionim partnerima

Čedica Džunić, samostalni odbornik: Razgovaramo sa potencijalnim koalicionim partnerima

Plus online pre 29 minuta