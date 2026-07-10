Vremenska prognoza za vikend
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U subotu pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 29 do 33 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 80%.
Nedelja: Promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, a posle u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%. RHMZ