Budućnost je na našoj strani

Kako god se završi – a znamo kako će da se završi – Srbija će ići ka članstvu u EU. To će se dešavati bez ove vlasti, biće neka druga vlast, koaliciona. Sasvim je izvesno ko kuda ide – neki će biti lustrirani, neki će biti zatvoreni, neke stranke će biti raspuštene. Što se tiče pozicije administracije EU, ona nije neočekivana. Za njih je pitanje Srbije posao, za nas je Srbija život. To je bitna razlika

Nakon što je prošle godine tužilac Nenad Stefanović tražio njegovo privođenje, Zdravko Ponoš, lider stranke SRCE, prošle nedelje bio je na saslušanju u policiji zbog izjava o zvučnom topu. Razgovor vođen u ponedeljak zato smo počeli pitanjem da li će u četvrtak, kada Radar bude na kioscima, biti na slobodi? „Sloboda je stvar ličnog osećanja, između ostalog. Čovek je slobodan ako je slobodan u glavi. A fizički, u ovoj zemlji smo svi na neki način zatvorenici otkad