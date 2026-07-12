Džaka besan: "Ako će Argentina ovako da stigne do polufinala..."

B92 pre 6 sati
Džaka besan: "Ako će Argentina ovako da stigne do polufinala..."

Kapiten fudbalske reprezentacije Švajcarske Granit Džaka teško se pomirio sa eliminacijom u četvrtfinalu SP, ocenivši da je isključenje Brila Embola bilo presudan trenutak duela protiv Argentine.

Švajcarska je posle produžetaka poražena od aktuelnog šampiona sveta 3:1, iako je do 72. minuta bila ravnopravan rival i bila nadomak plasmana u polufinale. "Mislim da je crveni karton promenio utakmicu. Sada, kada se sve završilo, veoma je teško prihvatiti takvu odluku", rekao je Džaka posle meča. Uprkos razočaranju zbog poraza, kapiten Švajcarske istakao je da je ponosan na izdanje svog tima na Mundijalu. Švajcarska je prvi put posle 72 godine stigla do
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