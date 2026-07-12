Cvejić (SRCE): Članovi Saveta REM-a neće moći ništa da urade

Beta pre 1 sat

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je da četvoro članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji su odlučili nakon ostavki da se vrate u to telo "neće moći da postignu rezultate koje očekuju".

Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić saopštili su juče da su nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu Saveta REM-a.

Cvejić, bivši član Saveta REM-a je N1 ocenio da "neće moći da postignu rezultate koje oni očekuju zbog unutrašnjih odnosa i jake kontrole svaki put kad nešto budu probali da urade", saopštila je stranka SRCE.

"Mi se borimo protiv mnogo većeg zla i sad će oni sesti u telo koje je velikim delom doprinelo da ovo zlo može ovako da se širi po Srbiji. Neka im je sa srećom", rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, povratkom u REM četvoro članova je napravilo korak unazad, a poništili su svoj raniji potez, piše u saopštenju.

"Vučić je napravio rokadu na šahovskoj tabli, sklonio vam je kralja. Sada ćete, čim budete ušli u Savet, dobiti kroz tu proceduru devetog člana koji će biti blizak njemu", kazao je.

Prema njegovim rečima, i to je ono što on (predsednik Srbije Aleksandar Vučić) nije mogao da podnese.

"Da je taj peti član izabran tada, deveti kako ga sad zovemo, opet ne bi bilo šest koji bi davali većinu ako bi se onih četvoro držalo čvrsto", kazao je on.

Cvejić je dodao da je Vučić tu mogao da sumnja da će, "ako krene sve da mu se rasipa kao što je već krenulo", neko iz REM promeniti stranu i početi da izglasava oduzimanje dozvola Informeru, zabranu neke emisije na Pinku ili na Prvoj.

"To bi za njega bio problem. Ali on ne može da dozvoli ni da se kaže ‘pobedili smo 5 prema 4’. I to što je uradio je da je ponudio odlaganje sa nekakvom formulacijom - izabraćemo ih nakon što budu saveti nacionalnih manjina", smatra on.

Upitan da li bi sada eventualni izlazak tih četvoro članova iz Saveta REM bio nekakav jači potez, on je odgovorio da su oni uvek u tom procepu - mogu i sad da kažu "pa mi uvek možemo da izađemo".

"Da, možete, tako je. I to bi bilo u redu u nekom trenutku, ali ste poništili ono što ste postigli, ne samo vi nego i mnogi drugi koji su uz vas stajali u toj borbi", kazao je on.

Mada, "videli smo da i neki predstavnici nevladinih organizacija sad kažu to je u redu, autentično tumačenje, dobro je neka se oni vrate’", dodao je on.

Cvejić je osudio i jučerašnji napad na pisca Vladimira Arsenijevića i zapitao zašto nije bilo policije na tom mestu za koje se zna da će tog dana biti mesto nekog događaja.

Smatra da bi policija mogla da interveniše i spreči to što se desilo, a očigledno, kako je dodao, se radi o organizovanim bandama.

"Mi svi građani treba da postanemo svesni da se ovde fašizam već raspakovao. Ovo je samo pitanje toga kada će se pojaviti na većoj skali", kazao je.

Ovo je, kako je ocenio, "ujedno i zastrašivanje pred naredne parlamentarne izbore, jer na taj način vlast mora da brani sav onaj lopovluk i korupciju kojima su se bavili godinama".

"I to je ono sa čime ćemo se mi suočiti. Treba biti svestan toga i treba se spremiti na to da će tako izgledati borba za demokratiju u narednom periodu", kazao je Cvejić.

(Beta, 12.07.2026)