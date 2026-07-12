ZLF: Četvoro nezavisnih članova REM-a imaće našu punu podršku

Četvoro članova Saveta Regultornog tela za elektronske medije (REM) koji su odlučili da prihvate mandat u ovom telu, imaće našu punu podršku u radu, poručili su u zajedničkoj izjavi za Betu kopredsednici Zeleno levog fronta (ZLF) Biljana Ðorðević i Radomir Lazović.

Članovi Saveta REM koji su prihvatili da rade nezavisno su: Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik i Mileva Malešić. Lazović je istakao da se to posebno odnosi na domen onoga što kao član resornog skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje može da doprinese. Đorđević i Lazović su u zajedničkoj izjavi naveli da su "sa nevericom i prezirom" ispratili napade koji prethodnih dana dolaze iz opozicionih krugova na ljude koji su, kako su