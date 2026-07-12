„Krokodil“: „Tražimo javnu osudu napada na Arsenijevića“

Upravni odbor Udruženja „Krokodil“ zatražio je javnu osudu napada na Vladimira Arsenijević i hitnu reakciju nadležnih organa na pronalaženju izvršilaca, kao i istragu o njihovim nalogodavcima i podstrekačima

Udruženje zahteva i hitnu reakciju nadležnih organa u osiguranju fizičke bezbednosti Arsenijevića i svih građana koji se okupljaju povodom komemoracije genocida u Srebrenici i sličnih događaja, navedeno je u saopštenju Upravnog odbora, koji su potpisali Dubravka Stojanović, Olga Manojlović Pintar, Olga Kavran, Boris Buden, Igor Štiks i Milena Berić. „Krokodil“ traži da državni zvaničnici nedvosmisleno priznaju genocid u Srebrenici i konačni raskid s praksom