Studentu prekrivena kuća crvenom farbom

Studenti visokoškolskih ustanova u blokadi saopštili su da je nepoznata osoba u noći između petka i subote, 10. na 11. jul, njihovom kolegi polila kuću crvenom farbom

Taj napad i pokušaj zastrašivanja desio se samo tri nedelje pošto su pozvali kolegu u Policijsku stanicu Surčin, pod pretpostavkom da zna nešto o polivanju lokala Srpske napredne stranke crvenom farbom, iako o tome ne poseduje nikakve informacije, objavili su studenti. Oni su naveli da su nedelju dana nakon tog poziva plakati sa likom istog kolege bili polepljeni po njegovom mestu, „sa namerom da ga ponize i diskredituju“. Taj čin je ugrozio bezbednost i sigurnost