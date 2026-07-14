U Francuskoj danas nacionalni praznik Dan pada Bastilje

Beta pre 23 minuta

Francuska danas slavi svoj nacionalni praznik Dan pada Bastilje sa vojnom paradom koja će biti "simbol Evrope koja se budi", saopštila je Jelisejska palata.

To će biti poslednja parada, deseta po redu za predsednika Francuske Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) čiji drugi, uzastopni mandat šefa države ističe na proleće 2027. godine.

Kako su preneli francuski mediji, Makron želi da vojna parada koja će biti u čuvenoj aveniji Jelisejskih polja od istorijskog spomenika Trijumfalne kapije do Trga Konkord, bude "pokazivanje snage Evrope".

Parada sa zvaničnom temom "Strateško ponovno naoružavanje Francuske i strateško buđenje Evrope", ima za cilj da što ubedljivije ilustruje francusku i evropsku podršku Ukrajini i da svetu pokaže obnovljenu snagu nove evropske koalicije protiv Rusije.

Oko 500 vojnika iz zemalja članica koalicije voljnih, partnera koji podržavaju Ukrajinu, marširaće na otvaranju vojne parade povodom Dana pada Bastilje.

Posle njih će marširati 25 ukrajinskih vojnika, dok će dva ukrajinska kopilota pratiti otvaranje parade, koje će izvesti francusko vazduhoplovstvo.

Francusko predsedništvo navelo je da je to "jak simbol Evrope koja postaje svesna opasnosti sa kojima se svet suočava i potrebe da preuzme kontrolu nad svojom sudbinom".

Poruka takođe prenosi sliku "moćnih armija sposobnih da budu prve koje će se uključiti u sukob", dodalo je predsednništvo Francuske.

"Imaćemo veću, moćniju, moderniju paradu. Na paradi će biti oko 8.500 učesnika, od kojih će 6.500 marširati peške. Učestvovaće i oko 300 vozila, uključujući oko 100 motocikala, 95 aviona, 35 helikoptera, kao i 193 konja Republikanske garde", rekao je francuski general Loik Mizon (Loic).

Ukrajina, koja ulazi u petu godinu rata koji je Rusija pokrenula 2022. godine, biće počasni gost. U delu vazdohoplovstva parade, zajedno će leteti francusko-ukrajinske posade.

Na paradu je pozvano 35 zemalja Koalicije voljnih, spremnih da pruže bezbednosne garancije Ukrajini kada se postigne prekid vatre.

Na paradu su pozvani zvaničnici Evropske unije i NATO-a. Paradi će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao i zvaničnici iz regiona.

Građani koji žele da prisustvuju tradicionalnoj vojnoj paradi u aveniji Jelisejskih moraće da pokažu QR kod posle registracije na sajtu Jelisejske palate.

Pariska policijska prefektura policije opravdala je ovu novu meru navodeći bezbednosne razloge, objašnjavajući da će biti prisutno "mnogo više šefova država i vlada" nego u prošlosti.

Praznik se slavi se u znak sećanja na rušenje Bastilje (Bastille), zloglasne pariske tvrđave - zatvora, 14. jula 1789. To je bio jedan od ključnih trenutaka Francuske revolucije.

Pad Bastilje predstavlja simbol jedinstva nacije i kraja apsolutističke monarhije. Posle toga, 26. avgusta 1789, usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima. Tom deklaracijom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo (Liberte, Egalite, Fraternite).

(Beta, 14.07.2026)