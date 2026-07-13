I SAD i Iran tvrde da kontrolišu Ormuski moreuz

Radio 021 pre 51 minuta  |  Beta
I SAD i Iran tvrde da kontrolišu Ormuski moreuz

Sjedinjene Države i Iran i danas tvrde da kontrolišu Ormuski moreuz posle vikenda u kojem je bilo novih napada na obe strane. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Najnovija razmena vatre podstaknuta je iranskim napadom na brod kontejner u nedelju u Ormuskom moreuzu. Iran je preuzeo kontrolu nad kritičnim polovnim putem za međunarodnu naftu i gas od kada su ga SAD i Izrael napali 28. februara. Iran tvrdi da ima prava da upravlja saobraćajem kroz moreuz i potencijalno da naplaćuje prolaz, u skladu sa privremenim mirovnim sporazumom postignutim prošlog meseca. SAD i drugi to osporavaju, pozivajući se na međunarodni zakon o
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