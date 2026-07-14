Đilas (SSP): Najskuplja karta u istoriji vojne parade

Beta pre 47 minuta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da je pre 14 godina, kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, Srbija bila lider u evrointegracijama i da se očekivalo da pregovori sa EU budu završeni do 2018. godine, a da je zemlja danas "mnogo bliža Istanbulu nego Briselu"."Umesto u Briselu, Vučić je danas, kao specijalni gost Emanuela Makrona, u Parizu na vojnoj paradi. Režimski mediji se ubiše da objasne kako je neviđena stvar što sedi u prvom redu. Koliko para je Srbija dala Francuskoj realno je trebalo ne da sedi u prvom redu nego da predvodi paradu", naveo je Đilas u saopštenju.

On je podsetio da je izgradnja spalionice otpada u Beogradu data francuskoj kompaniji i dodao da je cena tog posla sa 180 miliona uvećana na 1,2 milijarde evra.

"Francuske firme su uključene i u projekat metroa čija je cena uvećana tri puta. Dobili su i koncesiju za aerodrom i, uz sve to, Srbija je kupila Rafale za vojsku i Falkon za Vučiča, plativši više od tri milijarde evra! Najskuplja karta za prvi red parade u njenoj istoriji", dodao je Đilas.

Đilas je dodao da je, imajući u vidu odnos Angele Merkel i Emanuela Makrona prema Srbiji, kao i antievropsku kampanju koju vlast sprovodi, razumljivo što je podrška članstvu Srbije u EU pala na samo 31 odsto.

"Ali EU ne možemo gledati kroz pojedine političare već kroz činjenicu da je ona danas najbolje mesto za život. Treba je gledati kroz činjenicu kako se živelo u zemljama poput Poljske, Češke, Rumunije pre nego što su postale članice EU i kako se živi danas. Interes Srbije je da bude deo Evrope. Bez toga nema suštinskih promena, nema realnog rasta životnog standarda, ni boljeg zdravstva, ni boljeg položaja ni za privrednike, ni za poljoprivrednike. Naredni izbori će biti poslednja šansa da se ukrcamo u evropski voz. Ako nam taj voz prođe narednih više neće biti", zaključio je Đilas, čija je stranka deo Platforme za evropsku Srbiju.

(Beta, 14.07.2026)

Povezane vesti »

Hvala Emanuele: Čast ukazana Vučiću u Parizu „zapušila usta“ blokaderima i Hrvatima

Hvala Emanuele: Čast ukazana Vučiću u Parizu „zapušila usta“ blokaderima i Hrvatima

Vreme pre 2 minuta
Dragan Đilas (SSP): Najskuplja karta u istoriji vojne parade

Dragan Đilas (SSP): Najskuplja karta u istoriji vojne parade

Glas Šumadije pre 2 minuta
Vučić za “Fajnenšel tajms“: Planiram da se vratim na mesto premijera posle izbora u decembru

Vučić za “Fajnenšel tajms“: Planiram da se vratim na mesto premijera posle izbora u decembru

Morava info pre 22 minuta
Đilas: Koliko para je Srbija dala Francuskoj realno je da predvodi vojnu paradu

Đilas: Koliko para je Srbija dala Francuskoj realno je da predvodi vojnu paradu

N1 Info pre 42 minuta
Vučić: Idem na samit u Kijev

Vučić: Idem na samit u Kijev

Danas pre 42 minuta
Đilas (SSP): Najskuplja karta u istoriji vojne parade

Đilas (SSP): Najskuplja karta u istoriji vojne parade

Serbian News Media pre 47 minuta
Đilas o Vučićevom odlasku u Pariz: Koliko je plaćeno Francuzima, trebalo je da predvodi paradu

Đilas o Vučićevom odlasku u Pariz: Koliko je plaćeno Francuzima, trebalo je da predvodi paradu

Nova pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasPregovori sa EUSSPBriselSrpska napredna strankaEUParizIstanbul

Društvo, najnovije vesti »

Veštačka inteligencija na RTS-u: Uvod u nove propagandne gafove ili kvalitetnije informisanje?

Veštačka inteligencija na RTS-u: Uvod u nove propagandne gafove ili kvalitetnije informisanje?

Cenzolovka pre 17 minuta
Zbor medicinskih radnika Sombora: Požar na deponiji u Sivcu ozbiljna pretnja zdravlju stanovništva

Zbor medicinskih radnika Sombora: Požar na deponiji u Sivcu ozbiljna pretnja zdravlju stanovništva

Mašina pre 12 minuta
Učenici iz Srbije osvojili 11 medalja na takmičenjima iz matematike i fizike u Kolumbiji i Kini

Učenici iz Srbije osvojili 11 medalja na takmičenjima iz matematike i fizike u Kolumbiji i Kini

N1 Info pre 7 minuta
ANEM: Od početka godine 71 predmet zbog napada na novinare, rast od 45 odsto u odnosu na 2025.

ANEM: Od početka godine 71 predmet zbog napada na novinare, rast od 45 odsto u odnosu na 2025.

N1 Info pre 17 minuta
Press: Željko Bodrožić (14.7.2026)

Press: Željko Bodrožić (14.7.2026)

N1 Info pre 37 minuta