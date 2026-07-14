Đilas (SSP): Najskuplja karta u istoriji vojne parade

"Umesto u Briselu, Vučić je danas, kao specijalni gost Emanuela Makrona, u Parizu na vojnoj paradi. Režimski mediji se ubiše da objasne kako je neviđena stvar što sedi u prvom redu. Koliko para je Srbija dala Francuskoj realno je trebalo ne da sedi u prvom redu nego da predvodi paradu", naveo je Đilas u saopštenju.

On je podsetio da je izgradnja spalionice otpada u Beogradu data francuskoj kompaniji i dodao da je cena tog posla sa 180 miliona uvećana na 1,2 milijarde evra.

"Francuske firme su uključene i u projekat metroa čija je cena uvećana tri puta. Dobili su i koncesiju za aerodrom i, uz sve to, Srbija je kupila Rafale za vojsku i Falkon za Vučiča, plativši više od tri milijarde evra! Najskuplja karta za prvi red parade u njenoj istoriji", dodao je Đilas.

Đilas je dodao da je, imajući u vidu odnos Angele Merkel i Emanuela Makrona prema Srbiji, kao i antievropsku kampanju koju vlast sprovodi, razumljivo što je podrška članstvu Srbije u EU pala na samo 31 odsto.

"Ali EU ne možemo gledati kroz pojedine političare već kroz činjenicu da je ona danas najbolje mesto za život. Treba je gledati kroz činjenicu kako se živelo u zemljama poput Poljske, Češke, Rumunije pre nego što su postale članice EU i kako se živi danas. Interes Srbije je da bude deo Evrope. Bez toga nema suštinskih promena, nema realnog rasta životnog standarda, ni boljeg zdravstva, ni boljeg položaja ni za privrednike, ni za poljoprivrednike. Naredni izbori će biti poslednja šansa da se ukrcamo u evropski voz. Ako nam taj voz prođe narednih više neće biti", zaključio je Đilas, čija je stranka deo Platforme za evropsku Srbiju.