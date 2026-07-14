Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

Nova pre 9 minuta
Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari (Florence Ferrari) danas je, na prijemu povodom francuskog dana državnosti, ocenila da partnerstvo Srbije i Francuske počiva na dijalogu koji je zasnovan na poverenju i dinamičnoj saradnji.

"Ove godine, ovaj dan ima sasvim posebno značenje za naše dve zemlje, pošto je, kao što znate, predsednik (Srbije Aleksandra) Vučić bio danas u Parizu kako bi prisustvovao paradi povodom 14. jula, na poziv predsednika (Francuske Emanuela) Makrona. Njegovo prisustvo na Jelisejskim poljima, prvi put u istoriji za jednog srpskog predsednika, predstavija dodatnu potvrdu francusko-srpskog priateljstva, bratskog prijateljstva iskovanog u iskušenjima Velikog rata kada smo
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