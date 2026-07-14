U Srbiji vreme danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će vreme danas biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren severni i severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu zemlje duvaće jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Кrajem dana i uveče na severu zemlje prolazno umereno naoblačenje bez padavina. U Beogradu vreme danas pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom, a uveče sa jugozapadnim. Jutarnja temperatura kretaće se 17 do 19, a najviša dnevna biće oko 31