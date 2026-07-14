Pretežno sunčano i toplo, do 33 stepena

Vremenska prognoza za utorak, 14. jul 2026.

Pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 13 do 19, a najvišom dnevnom od 30 do 33 stepena. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu u skretanju na jugozapadni pravac. Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. U glavnom gradu pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim, severozapadnim, krajem dana i uveče u skretanju na jugozapadni pravac, i najnižom