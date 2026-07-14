Vreme pretežno sunčano i toplo, do 33 stepena

NOVI SAD - U Vojvodini će danas preovlađivati pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 31 i 33 stepena.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će tokom poslepodneva i uveče skrenuti na jugozapadni pravac. Krajem dana očekuje se prolazno povećanje oblačnosti u severnim delovima pokrajine, ali bez padavina. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz jutarnju temperaturu oko 18 stepeni i najvišu dnevnu oko 32 stepena. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, a u večernjim satima u skretanju na jugozapadni. Prema izgledima vremena za naredne