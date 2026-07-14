Iran pogodio tankere u Ormuskom moreuzu, ima mrtvih!

Jedan član posade je poginuo, a više njih je povređeno nakon što su iranske snage pogodile dva tankera u Ormuskom moreuzu.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, preminuo je državljanin Indije, dok je povređeno osmoro ljudi. Među povređenima je šestoro indijskih državljana i dvoje Ukrajinaca, a četvoro je zadobilo teške telesne povrede. Ministarstvo je saopštilo da su se napadi dogodili u južnom prolazu ovog plovnog puta, u teritorijalnim vodama Omana. U saopštenju je ministarstvo osudilo ono što je nazvalo "drskim napadom" i "jasnim kršenjem međunarodnog