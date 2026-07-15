Vučić u Kijevu na Samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina

Beta pre 15 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je doputovao u Kijev, gde učestvuje na Petom samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da u Ukrajini očekuje "dobar samit" i da će učesnici "pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju".

"Kao i svaki put, biće ne laki razgovori o zajedničkoj Deklaraciji učesnika", navodi se u objavi.

Na samit posvećen bezbednosti i budućnosti Evrope doputovali su i predsednica Moldavije Maja Sandu, predsednik Rumunije Nikušor Dan, premijer Slovenije Janez Janša, hrvatski premijer Andrej Plenković, predsednik Albanije Bajram Begaj, ministarka spoljnih poslova Bugarske Velislava Petrova, ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov i potpredsednik Vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović.

U Kijevu je i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

(beta/cmg)

(Beta, 15.07.2026)

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