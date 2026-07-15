Centralna komanda SAD: Počela pomorska blokada Irana

Danas pre 7 sati  |  FoNet
Centralna komanda SAD: Počela pomorska blokada Irana

Američka vojna pomorska blokada brodova koji idu u i iz iranskih luka počela je večeras u 22 sata po evropskom vremenu, saopštila je Centralna komanda SAD.

Blokada je ponovo pokrenuta dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da će SAD delovati kao „čuvar“ Ormuskog moreuza. Centralna komanda SAD je u objavi na društvenoj mreži Iks navela i da američka vojska i večeras nastavlja napade na iranska vojna postrojenja u blizini Ormuskog moreuza.
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