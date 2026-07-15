Domaćini naših ljetovanja

Velike priče pre 6 minuta  |  Piše Ante Tomić
Domaćini naših ljetovanja

Možda sam trebao barba Marija zamoliti da me uputi pravim smjerom, da mi pomogne da postanem pravi muškarac, tradicionalna dalmatinska danguba kojoj žena sve radi

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Petroviću, Petroviću, Tvoje pismo o ljetovanjima na Lopudu, u apartmanu „Kod Tereze“, vratilo me u uspomeni na ljude kod kojih smo mi davnih godina provodili godišnje odmore. Koncem devedesetih, početkom dvijehiljaditih, sin nam je bio mali dječak, a kći se još nije rodila, odlazili smo u Puntinak, široku uvalu ispod Selaca na Braču, u veliku kuću tete Meri i
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