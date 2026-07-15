Domaćini naših ljetovanja

Možda sam trebao barba Marija zamoliti da me uputi pravim smjerom, da mi pomogne da postanem pravi muškarac, tradicionalna dalmatinska danguba kojoj žena sve radi

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Petroviću, Petroviću, Tvoje pismo o ljetovanjima na Lopudu, u apartmanu „Kod Tereze“, vratilo me u uspomeni na ljude kod kojih smo mi davnih godina provodili godišnje odmore. Koncem devedesetih, početkom dvijehiljaditih, sin nam je bio mali dječak, a kći se još nije rodila, odlazili smo u Puntinak, široku uvalu ispod Selaca na Braču, u veliku kuću tete Meri i