Rektor Đokić: Vlast ne može da pobedi mladost

Beta pre 2 sata

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocenio je danas da će studentski pokret pobediti na narednim izborima i da "nijedna vlast ne može da pobedi svoju mladost".

Đokić je u intervjuu za nedeljnik Vreme kazao da studenti imaju sve veću podršku, a vlast sve manju te dodao da je uveren da će akademci pobediti na izborima kad god budu bili raspisani.

"Studenti me jesu pitali da li bih hteo da budem na listi i ja sam potvrdno odgovorio (...) Ako studenti smatraju da mogu da pomognem, ja ću to prihvatiti. Ali ne mogu to da kažem s obzirom na to da lista još nije zaokružena. Studenti su u pravu kad neće da iznose imena kandidata sa liste pre nego što su izbori raspisani", kazao je rektor.

Upitan da li se boji da studentski pokret previše "skreće udesno", Đokić je odgovorio odrično.

"Suština tog pokreta je da se politička i druga opredeljenja ostave po strani, a da glavno bude vladavina prava, oslobađanje medija, da tužilaštva i sudovi rade slobodno, da izbori budu pošteni, da se gone korupcija i kriminal. Da živimo u društvu koje ima evropske vrednosti. Nisu studenti džabe vozili bicikl do Strazbura i trčali do Brisela", smatra rektor.

Na pitanje o čemu razgovara sa evropskim zvaničnicima kada ode u Brisel, Đokić odgovara da su najčešće na dnevnom redu teme u vezi sa pritiscima na akademsku zajednicu.

"Objašnjavam situaciju tamošnjim članovima akademske zajednice, ali i nekim drugim institucijama. Vrlo je teško ljudima iz zbilja demokratskih zemalja da shvate da se u našoj zemlji događaju ovakve stvari i da se ovako gaze državni univerziteti. Pokušavam da ih alarmiram, upozorim na upade u institucije, prebijanja studenata i profesora, hapšenja i presude kao u slučaju studenta Andreja Tanka pre nekoliko dana", izjavio je rektor.

Po njegovim rečima, koristi svaku priliku da sa evropskim predstavnicima priča i o medijskom, administrativnom, pravnom i finansijskom pritisku na univerzitete.

"Moji tamošnji sagovornici ne mogu to uvek da razumeju, jer se dešava u zemlji koja je kandidat za Evropsku uniju. Tamo pričam kao rektor i u lično ime, ali nikad kao predstavnik nekog drugog, recimo studentskog pokreta", kazao je Đokić.

(Beta, 16.07.2026)

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