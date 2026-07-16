Ukrajina dobila novog premijera

Sputnik pre 6 minuta
Ukrajina dobila novog premijera

Vrhovna rada Ukrajine imenovala je dosadašnjeg direktora kompanije „Naftogas Ukrajine“ Sergeja Koreckog za novog predsednika Vlade, nakon što je sa te funkcije razrešena Julija Sviridenko.

Za imenovanje Koreckog glasalo je 289 poslanika, pokazuje prenos sednice parlamenta. Ukrajinski parlament je 14. jula izglasao smenu Sviridenko, što je, u skladu sa zakonom, dovelo do ostavke celokupne vlade. Prema pisanju ukrajinskih medija, izbor Koreckog za premijera povezuje se sa njegovim vezama sa Timurom Mindičem, bliskim saradnikom Vladimira Zelenskog, koji se u medijima pominje kao jedan od glavnih aktera afere o korupciji u energetskom sektoru. Mediji su
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