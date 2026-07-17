Razoran zemljotres jačine 7,3 stepena; Dramatični snimci VIDEO

B92 pre 1 sat
Razoran zemljotres jačine 7,3 stepena; Dramatični snimci VIDEO

Američki geološki zavod smanjio je jačinu zemljotresa koji je danas pogodio područje kod Puerto Madera, na jugu Meksika, sa 7,4 na 7,3 stepena, za sada nema prijavljenih žrtava niti veće materijalne štete.

Nakon zemljotresa je izdato upozorenje na cunami za delove obale Meksika i Gvatemale. Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum izjavila je da nema izveštaja o šteti u saveznim državama Čijapas i Tabasko, dok je predsednik Gvatemale Bernardo Arevalo saopštio da za sada nema poginulih, prenosi Skaj njuz. Puerto Madero se nalazi na obali Tihog okeana, u blizini granice sa Gvatemalom, prenosi Rojters. Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, saopštio je Američki
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