Sunčano i tropski toplo, temperature do 36 stepeni

NOVI SAD - Danas karatkotrajna stabilizacija vremena, a onda za vikend ponovo pljuskovi. Tokom dana sunčano i toplo, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratktorajnu kišu. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 33 stepena do 36 stepeni. U Novom Sadu sunčano, uz 36 stepeni u najtoplijem delu dana.

Ujutro na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne je, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 33 do 36 stepeni. U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar. U subotu nas