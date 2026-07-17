Protest građana u Novom Sadu nakon brutalnog premlaćivanja dečaka

Vreme pre 1 sat
Protest građana u Novom Sadu nakon brutalnog premlaćivanja dečaka

Dvojica mladića uhapšena su zbog sumnje da su učestvovala u brutalnom prebijanju dvojice maloletnika u Novom Sadu. Zbog napada u kojem je jedan dečak teško povređen, građani su organizovali protest ispred Policijske uprave

Novosadska policija uhapsila je dvojicu mladića osumnjičenih da su maskirani palicama brutalno pretukli dvojicu maloletnika, među kojima je petnaestogodišnji dečak koji je zadobio teške povrede i nalazi se na intenzivnoj nezi. Istovremeno, građani su se okupili na protestu u Novom Sadu zahtevajući da nadležni rasvetle slučaj i obezbede veću bezbednost dece. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, uhapšeni su P. J. (22) i O. M. (21) iz Novog Sada zbog
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