Libanski predsednik otputovao u Vašington na razgovore sa Trampom

Blic pre 51 minuta
Libanski predsednik otputovao u Vašington na razgovore sa Trampom

Na dnevnom redu razgovora biće ključna politička pitanja i bilateralna saradnja između Libana i SAD.

Predsednik Aun će razgovarati i o povlačenju Izraela iz libanskih teritorija za koje se tvrdi da su pod okupacijom. Predsednik Libana Džozef Aun i prva dama Nemat Aun otputovali su danas u Vašington, gde će boraviti na poziv predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, saopštilo je libansko predsedništvo. Tokom posete predviđen je libansko-američki samit u Beloj kući, kao i sastanci predsednika Auna sa više američkih zvaničnika, preneo je NNA. Kako je
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