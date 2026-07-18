Libanski predsednik otputovao u Vašington na razgovore sa Trampom
Blic pre 51 minuta
Na dnevnom redu razgovora biće ključna politička pitanja i bilateralna saradnja između Libana i SAD.
Predsednik Aun će razgovarati i o povlačenju Izraela iz libanskih teritorija za koje se tvrdi da su pod okupacijom. Predsednik Libana Džozef Aun i prva dama Nemat Aun otputovali su danas u Vašington, gde će boraviti na poziv predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, saopštilo je libansko predsedništvo. Tokom posete predviđen je libansko-američki samit u Beloj kući, kao i sastanci predsednika Auna sa više američkih zvaničnika, preneo je NNA. Kako je