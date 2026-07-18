Kad više ne verujemo u heroje

“Odiseja” Kristofera Nolana je film o čoveku koji pokušava da živi sa onim što je rat napravio od njega

“Je l’ to ono nešto što ima Kiklopa”, kaže Tom Holand kada u gostovanju povodom najnovijeg filma Kristofera Nolana, “Odiseja” prepričava kako se pripremao za razgovor sa čuvenim rediteljem. Zendeju je Nolan pozvao preko Toma Holanda. Lupita Njongo se čudi zašto kod Homera ima tako malo ženskih likova. Met Dejmon misli da ima ulogu života. En Hatavej izgleda kao jedina koja je zapravo pročitala ep i zna o čemu se radi. Možda i Šarliz Teron. Iskreno, nije obećavalo