FIFA: Pobednik dobija 50 miliona dolara

U nedelju 19. jula znaće se ko će biti prvak sveta u fudbalu, i ko će dobiti 50 miliona dolara

Predstojeće finale Svetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Argentine odrediće i raspodelu istorijski najvećeg finansijskog paketa u istoriji tog takmičenja, budući da je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) obezbedila rekordan fond od 871 milion dolara za 48 reprezentacija učesnica, prenose američki mediji. Ovaj finansijski paket svetske kuće fudbala, čije detalje prenosi USA Today, pokriva nagrade za plasman, troškove priprema i dodatnu podršku savezima.