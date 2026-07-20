Nije izabran predsednik Saveta REM-a, sledeća sednica do kraja meseca

Beta pre 17 minuta

Predsednik Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) nije izabran na današnjoj konstitutivnoj sednici tog tela, nakon što su dva kandidata - Miloš Garić i Mileva Malešević imali isti broj glasova, preneo je portal televizije N1. Predsedavajuća Dubravka Valić Nedeljković kazala je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će na narednoj sednici, koja bi trebalo da bude sazvana do kraja meseca, biti izabran predsednik i njegov zamenik.

Valić Nedeljković je navela da je na današnjoj sednici videla konstruktivnost kod svih članova Saveta REM-a, te da su se usaglasili oko toga šta predsednik Saveta treba da ima što se tiče profesionalne i obrazovne istorije, iskustva rada u medijima i javnom prostoru, kao i oko dužine mandata.

"Dok god se ne izabere predsednik ili predsednica, osoba koja je najstariji član Saveta, a to sam ja, će predsedavati dok se konsenzus ne uspostavi", rekla je Valić Nedeljković i dodala da predsednik mora biti izabran da bi mogli da počnu da rešavaju pitanja koja se tiču REM-a.

 
Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika
 
Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) počela je danas u 11 časova, a prva tačka dnevnog reda biće izbor predsednika i potpredsednika tog tela.

Predsedavajuća je Dubravka Valić Nedeljković kao najstarija članica Saveta.

Na sednici je prisutno svih osam članova, glasanje je tajno, a sednica je zatvorena za javnost, preneo je portal televizije N1.

Osam članova REM-a, bez devetog člana koji treba da bude predstavnik manjina, danas će birati predsednika i zamenika predsednika Saveta.

Ukoliko članovi Saveta ne budu mogli da se dogovore oko izbora, onda će po automatizmu za predsednicu biti izabrana Dubravka Valić Nedeljković kao najstarija članica.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, a pored izbora predsednika i zamenika, na dnevnom redu jeste i dogovaranje o načinu rada Saveta.

Sednica je zakazana nakon odluke Skupštine o nevažećim ostavkama četiri člana Saveta.  Mandat članova prethodnog saziva Saveta REM-a istekao je još u novembru 2024.

 

(Beta, 20.07.2026)

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