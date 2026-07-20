Nije izabran predsednik Saveta REM-a, sledeća sednica do kraja meseca

Predsednik Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) nije izabran na današnjoj konstitutivnoj sednici tog tela, nakon što su dva kandidata - Miloš Garić i Mileva Malešević imali isti broj glasova, preneo je portal televizije N1. Predsedavajuća Dubravka Valić Nedeljković kazala je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će na narednoj sednici, koja bi trebalo da bude sazvana do kraja meseca, biti izabran predsednik i njegov zamenik.

Valić Nedeljković je navela da je na današnjoj sednici videla konstruktivnost kod svih članova Saveta REM-a, te da su se usaglasili oko toga šta predsednik Saveta treba da ima što se tiče profesionalne i obrazovne istorije, iskustva rada u medijima i javnom prostoru, kao i oko dužine mandata.

"Dok god se ne izabere predsednik ili predsednica, osoba koja je najstariji član Saveta, a to sam ja, će predsedavati dok se konsenzus ne uspostavi", rekla je Valić Nedeljković i dodala da predsednik mora biti izabran da bi mogli da počnu da rešavaju pitanja koja se tiču REM-a.