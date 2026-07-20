Savet REM-a: Kamen u cipeli

Cenzolovka pre 3 sata  |  Antonela Riha
Savet REM-a: Kamen u cipeli

Dva sata je iza zatvorenih vrata trajala konstitutivna sednica Saveta REM-a, a rezultat je očekivan – predsednik Saveta nije izabran jer ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Ovakav početak ukazuje i na buduće napetosti

Ilustracija: Cenzolovka, po ideji Maneta Radmanovića „Pata karta” – ovim rečima bi mogao da se opiše početak rada novog saziva Saveta REM-a. Već na prvoj sednici članovi REM-a nisu mogli da se dogovore oko izbora predloženih kandidata Mileve Malešić, Stevice Smederevca i Miloša Garića pa je najstarija članica Dubravka Valić Nedeljković ostala predsedavajuća Saveta. Novinarima je rekla da očekuje da će na sledećoj sednici, koja će verovatno biti održana do kraja
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