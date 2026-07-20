Vučić: Izbori će veoma brzo biti raspisani

Beta pre 40 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori biti "veoma brzo raspisani".

Vučić je kazao da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti poštovana.

"Biće izbori veoma brzo raspisani. Ljudi na izborima uvek nepogrešivo donesu odluku, na kraju krajeva na racionalan način razmišljajući o svojim porodicama", rekao je Vučić novinarima posle obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave kod Svilajnca.

Upitan za navode da planira da se vrati na premijersku funkciju bez izbora, Vučić je rekao da neće sebi da daje funkciju za koju nije tražio glas naroda.

"Postoji opcija u ovom trenutku, ja podnesem ostavku, Vlada podnese ostavku i za dan-dva me Skupština izabere za predsednika Vlade ako imam većinu. Ta opcija postoji, ali to za mene nije opcija iako je sve po zakonu, legalno, čak i legitimno. Neću sebi da dajem funkciju za koju nisam tražio glas naroda. Kada i ako budem tražio glas od naroda za tu funkciju, tek kad budem dobio glas od naroda mogu to eventualno da postanem", kazao je predsednik Srbije.

Ocenio je da je "najverovatnija" opcija da Vlada podnese ostavku ili da obavesti predsednika i Skupštinu Srbije da nema potrebnu većinu.

"Tog trenutka kad dobijem obaveštenje Vlade i Skupštine, ja raspisujem izbore za poslanike. Još neko vreme, nekoliko dana ili dve nedelje maksimalno ću ostati predsednik jer imam mnogo važnih poslova koji se tiču države, te neću učestvovati u kampanji. Onda ću se priključiti listi 'Ujedinjena Srbija' pošto ću podneti ostavku, napustiti dve državne prostorije i predati svu potrebnu dokumentaciju. Onda idem po Srbiji od mesta do mesta da tražim podršku ljudi za mandat predsednika Vlade", kazao je Vučić.

Vučić: Most preko Velike Morave kod Svilajnca biće završen za manje od dve godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će most preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane, dužine 290 metara, biti završen za manje od dve godine i da je to investicija od 26,5 miliona evra.

"Most između Svilajnca i Velike Plane je neophodan. Radio ga je kralj Aleksandar pre 104 godine. Od 1968. godine traje borba da se ovaj most izgradi. Sad smo krenuli, trebalo bi za manje od 24 meseca da bude sve završeno", kazao je Vučić u obilasku radova.

On je istakao da država finansira izgradnju mosta i najavio da će iz republičkog budžeta biti izdvojeno dosta novca za Svilajnac i celo Pomoravlje.

Most na Velikoj Moravi je deo saobraćajnice obilaznice oko Svilajnca duge oko 3,1 kilometar.

Izvođač radova je konzorcijum okupljen oko "Srbijaautoputa".

Vučić će danas obići i Regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje "Svilajnac".

Vučić: Biće obezbeđene subvencije za ljude koji se u Srbiju vraćaju iz inostranstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će biti obezbeđene subvencije za ljude koji se u Srbiju vraćaju iz inostranstva. "Uskoro ćemo uraditi projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji su u inostranstvu i hoće da se vrate. Da se vrate i učine našu zemlju ponosnom. Uglavnom se vraćaju penzioneri, ima nešto mlađih porodica", rekao je Vučić u obilasku Regionalnog trening centra za dualno celoživotno obrazovanje "Svilajnac". Istakao je da se traži način da se sačuva više od 200 radnih mesta za ljude koji rade u Termoelektrani "Morava". "Za one koji su brinuli oko termoelektrane, dok sam ja nešto u državi neću dati da se ugasi. Čuvaćemo ta radna mesta, veliki su pritisci bili spolja da to zatvaramo. Najzaslužniji sam što to nije zatvoreno. Onaj ko ne izdržava porodice lako mu je da naređuje. Nemojte da brinete, čuvaćemo ta radna mesta", rekao je Vučić. Vučić je naveo da Svetska banka i MMF traže gašenje termoelektrane. "Oni samo pitaju kada ćemo da zatvorimo TE i ništa drugo ne pitaju. Ali mi nećemo da zatvorimo jer imamo ljude koji zarađuju i žive od nje", rekao je Vučić.

(Beta, 20.07.2026)